14
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
كانييه ويست يعتزم إحياء حفلات في روسيا ولقاء بوتين
Lebanon 24
13-01-2022
|
15:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم مغني الراب الأميركي الملياردير كانييه ويست زيارة روسيا التي له فيها علاقات مع عدد من أصدقاء الرئيس السابق دونالد ترامب، لإحياء حفلات غنائية ومقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما نقل عن أوساطه الاثنين موقع "بيلبورد"الأميركي المتخصص.
وقال أمير سودان، أحد مستشاري كانييه ويست، إن المغني والمنتج "سيمضي الكثير من الوقت" في روسيا التي ستكون "وطنه الثاني".
وأوضح سودان أن ويست المشاغب في الموسيقى والموضة يجري مفاوضات في شأن مشاريع عمل مع المطور العقاري الأذربيجاني الروسي أراس أغالاروف، المعروف بصلاته مع دونالد ترامب ، وابنه أمير مغنٍّ.
يخطط كانييه ويست ، الذي غيّر اسمه أخيراً إلى "يي" بموجب قرار قضائي، لتنظيم سلسلة حفلات لجوقته الكنسية "صنداي سيرفيس" ينوي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضورها.
وأكد أمير سودان لـ"بيلبورد" أن "كانييه يعرف أفضل من الإنسان العادي ما يحدث وهو على دراية جيدة بالأمر. وهذا ليس ضد الولايات المتحدة أو لإحداث صراع، لكن يي هو يي، ولا يمكن السيطرة عليه".
وكان كانييه ويست الذي انفصل عن زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، دعم ترامب عام 2016 قبل أن يترشح شخصياً لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، وحصل في الولايات الإحدى عشرة التي تأهل فيها على 60 ألفاً.
تابع
الأكثر قراءة
أصحاب هذه الأبراج يصنفون بأنهم الأكثر ذكاء.. من هم؟
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يصنفون بأنهم الأكثر ذكاء.. من هم؟
02:40 | 2022-01-13
13/01/2022 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الـ100 دولار القديمة.. هذا ما فعلته مصارف مع عملائها
Lebanon 24
بشأن الـ100 دولار القديمة.. هذا ما فعلته مصارف مع عملائها
05:46 | 2022-01-13
13/01/2022 05:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر
07:58 | 2022-01-13
13/01/2022 07:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ الجنوب (صور وفيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ الجنوب (صور وفيديو)
19:30 | 2022-01-12
12/01/2022 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاعلامية سمر الحاج في ذمة الله
Lebanon 24
الاعلامية سمر الحاج في ذمة الله
02:45 | 2022-01-13
13/01/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-01-13
الملكة إليزابيث تعشق تناول هذه الوجبة السريعة!
14:00 | 2022-01-13
فنانة تهاجم روبي: "أرادت تدميري" (فيديو)
13:12 | 2022-01-13
هاندا أرتشيل بإطلالة طبيعية... وجمالها حديث المتابعين!
12:54 | 2022-01-13
تعرفوا إلى ابن زياد برجي (صورة)
12:50 | 2022-01-13
هايدي كلوم بجلسة تصوير مثيرة... والجمهور يتفاعل (فيديو)
12:41 | 2022-01-13
نسرين طافش تمارس "اليوغا" أمام حوض السباحة (صور)
فيديو
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
14/01/2022 01:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
14/01/2022 01:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
14/01/2022 01:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact