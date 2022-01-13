ما حقيقة وفاة كاظم الساهر؟

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر، واختلفت ردود الفعل بين من صدق الخبر وبين من طلب توضيح من الفنان بنفسه.

من جهتها، نفت المصادر الفنية العراقية هذا الخبر، وقالت أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل غير حقيقية وان الفنان العراقي بصحة جيدة وانه ليس مريض حتى، لا بل هو حزين على وفاة شقيقه.