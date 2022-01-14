فنون ومشاهير

أول شابة عربية محجبة تنافس على لقب ملكة جمال العالم ... تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
14-01-2022 | 12:42
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تصدر إسم الشابة الصومالية خديجة عمر، مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تم ترشيحها لتمثيل الصومال في مسابقة ملكة جمال العالم، التي ستقام في بورتوريكو، واللافت في الأمر أن خديجة تعتبر أول شابة محجبة تشارك في هذه المسابقة.
وعبرت خديجة عن سعادتها الكبيرة، وحماسها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، معتبرة أن ما حققته إنجازا كبيرا.
 
 
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