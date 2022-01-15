ممثل لبناني مشهور يدخل القفص الذهبي... وهذه زوجته الجميلة (صور)

دخل الممثل الكوميدي نمر بو نصار القفص الذهبي. وتزوج من الشابة الجميلة فانيسا خطّار. ونشر للمناسبة مجموعة من الصور عبر حسابه على "انستغرام"، برفقة زوجته. وقال "تزوجت من حبّ حياتي، إنّها أجمل امرأة في العالم".