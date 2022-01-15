فنون ومشاهير

ممثل لبناني مشهور يدخل القفص الذهبي... وهذه زوجته الجميلة (صور)

Lebanon 24
15-01-2022 | 02:00
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دخل الممثل الكوميدي نمر بو نصار القفص الذهبي. وتزوج من الشابة الجميلة فانيسا خطّار. ونشر للمناسبة مجموعة من الصور عبر حسابه على "انستغرام"، برفقة زوجته. وقال "تزوجت من حبّ حياتي، إنّها أجمل امرأة في العالم".
 

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