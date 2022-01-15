سهير رمزي وزوجة شريف منير بينهم.. نجوم عادوا إلى الفن بعد غياب

لفت انتباه الجمهور، في الفترة الأخيرة، ظهور عدد كبير من النجوم والنجمات، عائدين إلى الفن بعد فترة طويلة من الغياب، ابتعدوا فيها عن التمثيل لسنوات طويلة، لعل أبرزهم الثلاثي: سهير رمزي، ولورا عماد زوجة الفنان شريف منير، إضافة إلى النجم المصري القدير توفيق عبد الحميد، الذي سيظهر في دراما رمضان المقبل 2022.سهير رمزيكشفت الفنانة المصرية، سهير رمزي، عن عودتها مرة أخرى للتمثيل بعد غياب استمر ثلاث سنوات، من خلال مسلسل "القاتل الذي أحبني"، مؤكدة أن سبب عودتها هو فكرة المسلسل الجديدة عليها، إضافة إلى أن الدور الذي تجسده جديد، ولم تقدمه من قبل، إلى جانب أنها تشارك لأول مرة مع فريق العمل في هذا المسلسل.وتابعت سهير رمزي، في تصريحات خاصة لـ"زهرة الخليج"، أنها تجسد خلال أحداث مسلسل "القاتل الذي أحبني"، شخصية والدة الفنان هاني رمزي، وهي أم شقية، مؤكدة أن شخصية الأم التي تلعبها تختلف تماماً عن أي دور "أم" قدم في تاريخ الفن. واستطردت أنها لم تبتعد عن التمثيل خلال السنوات الماضية بمزاجها، لكن بسبب ضعف الأعمال الفنية التي كانت تعرض عليها.لورا عمادأعلنت الفنانة لورا عماد، زوجة الفنان المصري شريف منير، عن عودتها لخوض تجارب تمثيلية جديدة، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب، حيث شاركت مؤخراً في مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، الذي عرض قبل أيام عبر شاشة قناة "on e". وجاءت عودة لورا عماد إلى التمثيل بعد غياب استمر 20 عاماً، توقفت فيها عن المشاركة في أي أعمال تمثيلية، مفضلة التفرغ لعائلتها وتربية أبنائها، حيث جاءت مشاركتها في المسلسل من خلال حكاية "وانسى روحي وياك".توفيق عبد الحميديعود الفنان المصري القدير، توفيق عبدالحميد، للظهور على الشاشة مجدداً في دراما رمضان المقبل، حيث عاد للعمل والبلاتوهات بعد انقطاع استمر 11 عاماً، من خلال مسلسل "يوتيرن"، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ريهام حجاج.نادية الجندي ونبيلة عبيدوكانت قد توقفت النجمتان: نبيلة عبيد ونادية الجندي، عن التمثيل لفترة طويلة، قبل أن تعودا في دراما رمضان 2020، عبر مسلسل "سكر زيادة"، الذي يعد أول عمل فني تتقاسمان ببطولته.محمود قابيلشهدت دراما رمضان 2020، أيضاً، عودة الفنان المخضرم محمود قابيل، الذي عاد ليتألق بعد فترة من الغياب من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، حيث قدم أداء مميزاً، نال إشادة الجمهور.حلا شيحةشهد موسم دراما رمضان لعام 2019 عودة النجمة المصرية حلا شيحة للتمثيل، بعد اعتزال لمدة 12 عاماً، ارتدت خلالها الحجاب، قبل أن تفاجئ الجمهور بعد ذلك بقرار تراجعها عن الاعتزال، الأمر الذى هاجمها فيه البعض بسبب تخليها عن الحجاب.وجاءت عودة حلا شيحة، من خلال دور البطولة النسائية فى مسلسل "زلزال"، مع النجم محمد رمضان، وصرحت "حلا"، خلال مقابلة تلفزيونية مع إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، تقول: "اتخضيت جداً من ردود فعل الناس، كلامهم كان قاسي جداً".