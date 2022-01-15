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فنون ومشاهير
ابنة "ابو ساطور" في باب الحارة تلفت أنظار المتابعين بحمالها (صورة)
Lebanon 24
15-01-2022
|
08:20
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لفتت ابنة الفنان السوري رامز عطالله انظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجمالها، حيث ظهرت بصورة الى جانب والدها من دبي.
وعطالله معروف في الوطن العربي بشخصية "ابو ساطور" في باب الحارة.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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رامز عطالله
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