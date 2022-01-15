ابنة "ابو ساطور" في باب الحارة تلفت أنظار المتابعين بحمالها (صورة)

لفتت ابنة الفنان السوري رامز عطالله انظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجمالها، حيث ظهرت بصورة الى جانب والدها من دبي.

وعطالله معروف في الوطن العربي بشخصية "ابو ساطور" في باب الحارة.