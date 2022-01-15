فنون ومشاهير

ابنة "ابو ساطور" في باب الحارة تلفت أنظار المتابعين بحمالها (صورة)

Lebanon 24
15-01-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-907467-637778562956208455.jpg
Doc-P-907467-637778562956208455.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفتت ابنة الفنان السوري رامز عطالله انظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بجمالها، حيث ظهرت بصورة الى جانب والدها من دبي.
 
 
 
وعطالله معروف في الوطن العربي بشخصية "ابو ساطور" في باب الحارة.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نواب ليبيون من المنطقة الغربية يطالبون رئيس البرلمان بتنصيب فتحي باشأغا رئيسا للحكومة بديلا عن الدبيبة
lebanon 24
15/01/2022 20:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى في دبي.. الكهرباء انقطعت خلال غناء نجوى كرم وهكذا كانت ردة فعلها (فيديو)
lebanon 24
15/01/2022 20:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ممنوع دخول الباصات إلى كفردبيان إلا بشرط
lebanon 24
15/01/2022 20:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصي الحلاني يُثير الجدل بفيديو من دبي... والجمهور يهاجمه: "مين عم يعزي بالبيت بإختك"؟!
lebanon 24
15/01/2022 20:17:15 Lebanon 24 Lebanon 24

رامز عطالله

دبي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2022-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-01-15
10:48 | 2022-01-15
10:21 | 2022-01-15
10:18 | 2022-01-15
10:15 | 2022-01-15
10:12 | 2022-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website