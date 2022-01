وتابعت صاحبة الأغنية الشهيرة "My Heart will Go On"، من فيلم "تيتانيك": "سأكون سعيدة للغاية للعودة إلى صحتي على أكمل وجه، وكذلك تجاوزنا جميعا هذا الوباء، ولا أطيق الانتظار للعودة إلى المسرح مرة أخرى، وفي غضون ذلك تأثرت للغاية بكل كلمات التشجيع التي أرسلها لي الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي، إنني أشعر بحبكم ودعمكم وهذا يعني العالم بالنسبة لي".وتأتي الإلغاءات بعد أقل من 3 أشهر من اضطرار سيلين ديون على تأجيل عروضها الغنائية في مسرح ريزورتس وورلد الجديد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مرة أخرى، بسبب "تقلصات عضلية شديدة ومستمرة".وكانت سيلين ديون أكملت بالفعل إحياء 52 عرضا موسيقيا من الجولة، قبل أن يغلق الوباء العالم مرة أخرى في آذار 2020.ومع انفتاح العالم ببطء ولكن بثبات مرة أخرى، كانت ديون تأمل في العودة إلى مسارها، لكن تعافيها كان بطيئا.