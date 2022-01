عائلة كاردشيان تحقق إنجازاً غير مسبوق.. فما هو؟

استطاعت العائلة الأشهر "كاردشيان - جينر"، أن تحقق إنجازاً مذهلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر "إنستغرام"، وذلك بالوصول إلى أكثر من مليار متابع.واستمرت عائلة تلفزيون الواقع الأميركية المعروفة، التي سطع نجمها، عندما لعب أفرادها دور البطولة في البرنامج الناجح Keeping Up" With The Kardashians"، في تحقيق السيطرة العالمية، إذ تم الكشف عن ذروة شعبية هذه العائلة، من خلال رصد قاعدة المعجبين بها في منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير مسبوق تحقيقه حتى الآن.وأصبح الواقع، الذي على الجميع معرفته، حالياً، أن عائلة "كاردشيان"، تمتلك أكثر من مليار متابع، أي ما يقرب من ثُمن سكان العالم بأسره، والذي يقدر عدد سكانه بنحو 7.9 مليارات نسمة.وفي التفاصيل، تعد كايلي جينر (24 عاماً)، أكثر الأشقاء شهرة في عائلة كاردشيان، وذلك بعدد متابعين وصل إلى 305 ملايين حساب فردي، وبعد التحديث الأخير كانت "كايلي" أول امرأة في العالم تصل إلى 300 مليون متابع على "إنستغرام"، متفوقة على نجمات عالميات، مثل: أريانا غراندي، وسيلينا غوميز.وحلت كيم كاردشيان ثانية خلف شقيقتها الصغرى كايلي جينر، فهي ليس لديها الكثير من المعجبين مثل شقيقتها، ولديها متابعون وصل عددهم إلى 282 مليون متابع.ولدى كلوي كاردشيان (37 عاماً) 216 مليون متابع، أما عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر (26 عاماً)، فتضم عبر حسابها في "إنستغرام" 215 مليون متابع.ولم تصل كريس جينر "الأم" إلى 50 مليون متابع بعد، فيما تمتلك كورتني كاردشيان 161 مليون متابع، لكن شعبيتها ازدادت خلال العام الماضي، بعد ارتباطها بعازف الدرامز ترافيس باركر.