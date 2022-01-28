فنون ومشاهير

من كواليس "بياع الخواتم".. صورة نادرة لفيروز ويوسف شاهين

Lebanon 24
28-01-2022 | 01:00
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع السيدة فيروز والمخرج يوسف شاهين اثناء تصوير فيلم بياع الخواتم.
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فيروز

يوسف شاهين

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