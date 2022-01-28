13
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
من كواليس "بياع الخواتم".. صورة نادرة لفيروز ويوسف شاهين
Lebanon 24
28-01-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع السيدة فيروز والمخرج يوسف شاهين اثناء تصوير فيلم بياع الخواتم.
مواضيع ذات صلة
"ولّدها" وهي تغني لفيروز "سألوني الناس"... أول تعليق من الطبيب ريشار خراط!
Lebanon 24
"ولّدها" وهي تغني لفيروز "سألوني الناس"... أول تعليق من الطبيب ريشار خراط!
28/01/2022 13:03:34
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو رائع.. لبنانية تغنّي لفيروز أثناء الولادة في غرفة العمليات!
Lebanon 24
فيديو رائع.. لبنانية تغنّي لفيروز أثناء الولادة في غرفة العمليات!
28/01/2022 13:03:34
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء تاريخيّ نادر بين فيروز وداليدا.. هذا ما حصل بينهما (صورة)
Lebanon 24
لقاء تاريخيّ نادر بين فيروز وداليدا.. هذا ما حصل بينهما (صورة)
28/01/2022 13:03:34
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نسرين طافش تغني لفيروز (فيديو)
Lebanon 24
نسرين طافش تغني لفيروز (فيديو)
28/01/2022 13:03:34
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز
يوسف شاهين
تابع
الأكثر قراءة
تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
تصحيح رواتب القطاع العام والدولار الجمركي... هذا ما أعلنه الحلبي بعد جلسة الحكومة
06:46 | 2022-01-27
27/01/2022 06:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يلتحف بالابيض.. بين جمالية المشهد وقساوة الطبيعة
Lebanon 24
لبنان يلتحف بالابيض.. بين جمالية المشهد وقساوة الطبيعة
08:27 | 2022-01-27
27/01/2022 08:27:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2022-01-27
27/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن الدولار الجمركي وسعر البنزين.. ماذا سيحصل؟
01:30 | 2022-01-28
28/01/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
Lebanon 24
محاولة ضبضبة ملف احتيال ودعارة.. والمتورطون كثر
03:25 | 2022-01-28
28/01/2022 03:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-01-28
جون ترافولتا من حفل Joy Awards: قدت الطائرة بنفسي إلى الرياض
04:30 | 2022-01-28
"كرش"نجمة شهيرة يعرضها للسخرية... وإطلالتها حديث الساعة! (صورة)
04:00 | 2022-01-28
نانسي تطل بالذهبي.. وهذه الجائزة التي حصدتها في السعودية (فيديو)
03:30 | 2022-01-28
بعد رحيل والديهما...إيمي ودنيا غانم تنهاران على مسرح Joy Awards!
03:00 | 2022-01-28
اليسا تخطف الأنظار في السعودية.. وتفاجئ الجمهور بديو غنائي مع الراحلة داليدا(فيديو)
02:56 | 2022-01-28
مذيعة الـMTV تحسم الجدل.. هل ستترشح للانتخابات النيابية؟
فيديو
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
Lebanon 24
مقتل امرأة وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بفندق في واشنطن (فيديو)
15:00 | 2022-01-27
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
Lebanon 24
"موتورولا" تتحدى "آبل" و"سامسونغ" بهاتف ذي كاميرات وتقنيات جبّارة
11:00 | 2022-01-27
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
Lebanon 24
هل يوافق ابطال الفيلم على لعبة "أصحاب ولا أعز" في الواقع؟.. اليكم اجاباتهم (فيديو)
09:50 | 2022-01-27
28/01/2022 13:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact