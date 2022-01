أبرزهم هوغو ويفنغ.. مشاهير يعانون الصرع

الصرع حالة عصبية تسبب نوبات خفيفة إلى شديدة لمن يعانونها، ومن الممكن أن يعاني أي شخص نوبة غير مبررة خلال حياته، لكن عادة يتبع تشخيص الصرع عندما يعاني الشخص نوبتين أو أكثر من النوبات غير المستثارة.ولا يتم الحديث غالباً عن الصرع، لكنه أكثر شيوعاً مما نعتقد، فاعتباراً من عام 2020، كان هناك حوالي 50 مليون شخص مصابون بالصرع في جميع أنحاء العالم، ومنهم بعض المشاهير.ليل واينيعتبر مغني الراب، ليل واين، من أشهر الأشخاص الذين يعانون الصرع، ولقد تحدث بصراحة عن حالته، وكيف تؤثر فيه، وفي حياته المهنية.وبالحديث عن علاجه، قال: "إن طبيبي لم يخبرني بأن أفعل الكثير مما لا يفعله الإنسان على أية حال.. النوم وتناول الطعام بشكل صحيح، هذا كل ما في الأمر".إلتون جونعاني ألتون جون الصرع بشكل كبير، حيث قال المغني الشهير ذات مرة لبرنامج "The Today Show": "لقد اقتربت جداً من الموت.. كنت أعاني نوبة صرع شديدة، وسيجدني الناس على الأرض ويضعونني في الفراش".هوغو ويفنغتم تشخيص إصابة الممثل هوغو ويفنغ، المعروف بأدواره في "The Matrix"، و"The Lord of the Rings"، بالصرع عندما كان مراهقاً.الممثل الأسترالي لم يدع هذا الأمر يعيقه، وكان منفتحاً بشأن حالته، حيث قال ذات مرة لصحيفة الغارديان: "أعتقد الناس دائماً أنني مسترخٍ، لكني كنت أعاني الصرع".إيمي ليفقدت المطربة الأميركية، إيمي لي، شقيقها، الذي عانى صرعاً شديداً طيلة حياته، في عام 2018، وتشير المصادر إلى أن المغنية نفسها تعاني ذلك أيضاً.الجدير بالذكر أن لي مدافعة بارزة عن أهمية الوعي بالصرع، وهي الرئيسة الأميركية للمؤسسة الدولية للتوعية بالصرع "Out of the Shadows"ليندسي باكنغهاميعاني ليندسي باكنغهام، عازف الجيتار السابق في "فليتوود ماك"، شكلاً خفيفاً من الصرع، وتم تشخيص حالته في عام 1977.وكانت الفرقة تقترب من نهاية جولة "Rumors " في ذلك الوقت، وانهار باكنغهام أثناء الاستحمام بغرفة فندق فيلادلفيا.سوزان بويلكشفت المغنية الاسكتلندية، سوزان بويل، التي اشتهرت بعد ظهورها عام 2009 في برنامج "بريطانيا غوت تالنت"، أنها عانت الصرع عندما كانت طفلة.لقد تحدثت بصراحة عن تجربتها مع هذه الحالة، عندما أخبروها بأن ذلك بسبب خلل عقلي.