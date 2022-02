"غيرتِ عالمي".. هكذا احتفلت كايلي جينر بعيد ميلاد ابنتها ستورمي

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كايلي جينر، بعيد ميلاد ابنتها "ستورمي"، التي بلغت عامها الرابع.وانتقلت نجمة "The Keeping Up With The Kardashians" إلى حسابها في "إنستغرام"، وشاركت صورة عائلية جميلة، تظهر فيها كايلي، وابنتها ستورمي، وزوجها ترافيس سكوت.وفي الصورة، تظهر كايلي جينر وزوجها، وهما يعانقان ابنتهما ستورمي، وعلقت على الصورة قائلة: "طفلتنا تبلغ من العمر 4 سنوات.. عيد ميلاد سعيداً للفتاة التي غيرت عالمي كله".