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فنون ومشاهير
رقصة جينيفر لوبيز وبن أفليك حديث "السوشيال ميديا"
Lebanon 24
15-02-2022
|
14:00
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خطف الثنائي النجمة جنيفر لوبيز، وحبيبها بن أفليك، أنظار الجمهور بعد ظهورهما سوياً وهما يرقصان عبر مقطع فيديو خلال حضورهما حفل "سوبر بول"، وسط تفاعل كبير بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدا الثنائي في حالة من الحب والرومانسية في لقطة انتشرت كالنار في الهشيم.
وسرق الثنائي الأضواء في مباراة السوبر بول 2022، حيث كانا يرقصان ويمسكان الأيدي بينما كانا يستمتعان بالمباراة من المدرجات.
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فيما شوهدت مغنية "Get Right" وأفليك جنباً إلى جنب مع كاردي بي وفنانين آخرين كانوا يشاهدون المباراة ومنذ ذلك الحين ومقاطع الفيديو يتم تناقلها على نطاق واسع.
ويأتي ظهور الثنائي، بعد أن كشفت نجمة الفيلم الرومانسى الجديد Marry Me في رسالة إخبارية مع عطلة نهاية الأسبوع أن صديقها بن أفليك أطلق فيديو موسيقي شخصي لأغنيتها من فيلمها الجديد ليحتفل معها بيوم الحب.
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