بعد انتقادها لطريقة تعاملها مع أحد المعجبين على المسرح.. اليسا ترد برسالة شديدة اللهجة (فيديو)

وجهت الفنانة اليسا رسالة شديدة اللهجة إلى منتقدي حفلها الأخير بالولايات المتحدة والذي أقيم على متن سفينة "ستارز أون بورد" بحضور جماهيري كبير بالتزامن مع عيد الحب 2022.

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "مرارا وتكرارا إلى الحاقدين موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بغض النظر عما تقولوه".

Again and again , for all the haters

موتوا بغيظكم!!

Best concerts ever , happy no matter what you say and do 😝😝😝😝

And for all my lovers : i love you more than you can imagine ❤❤❤❤ — Elissa (@elissakh) February 18, 2022

وأظهرت بعض مقاطع الفيديوهات مقطعاً وُصف أنه يمثل "حدة" إليسا في تعاملها مع أحد معجبيها، إذ قامت بمعاملته بطريقة اعتبرها البعض فجة، عندما صعد على المسرح لتقديم وردة لها والتقاط صورة معها.

#اليسا لم تحرج معجبها وهنا الحقيقة شاهدوا الفيديو كاملاً@elissakh pic.twitter.com/qyPTjYKTN9

— مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) February 18, 2022

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف إليسا، معتبرين أنها أحرجت الشاب أمام الحضور، وأن الفنان يجب أن يتعامل مع معجبيه بشكل يحمل مزيداً من اللياقة.