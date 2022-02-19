فنون ومشاهير

بعد انتقادها لطريقة تعاملها مع أحد المعجبين على المسرح.. اليسا ترد برسالة شديدة اللهجة (فيديو)

Lebanon 24
19-02-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-920218-637808520882154823.jpg
Doc-P-920218-637808520882154823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجهت الفنانة اليسا رسالة شديدة اللهجة إلى منتقدي حفلها الأخير بالولايات المتحدة والذي أقيم على متن سفينة "ستارز أون بورد" بحضور جماهيري كبير بالتزامن مع عيد الحب 2022.

 

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "مرارا وتكرارا إلى الحاقدين موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بغض النظر عما تقولوه".

 

وأظهرت بعض مقاطع الفيديوهات مقطعاً وُصف أنه يمثل "حدة" إليسا في تعاملها مع أحد معجبيها، إذ قامت بمعاملته بطريقة اعتبرها البعض فجة، عندما صعد على المسرح لتقديم وردة لها والتقاط صورة معها.

#اليسا لم تحرج معجبها وهنا الحقيقة شاهدوا الفيديو كاملاً@elissakh pic.twitter.com/qyPTjYKTN9

 
 

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرف إليسا، معتبرين أنها أحرجت الشاب أمام الحضور، وأن الفنان يجب أن يتعامل مع معجبيه بشكل يحمل مزيداً من اللياقة.

المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2022-02-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:02 | 2022-02-19
05:58 | 2022-02-19
05:55 | 2022-02-19
05:53 | 2022-02-19
05:44 | 2022-02-19
05:42 | 2022-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website