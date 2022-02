سامي كلارك في ذمة الله

توفي صباح اليوم الفنان سامي كلارك عن ٧٣ عاما ً جرّاء مشاكل في القلب.

وُلد سامي حبيقة الشهير باسم سامي كلارك في 19 أيار 1948 في بلدة ضهور الشوير في لبنان. التحق بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية بناءً على رغبة والده ولكنه لم يتخرج منها، وتركها بعد سنتين ونصف، ليتجه إلى تحقيق أحلامه في الغناء.

بدأ سامي كلارك مسيرته الفنية من خلال المشاركة مع الموسيقار الكبير إلياس الرحباني في المهرجانات العالمية وتميز كلارك بصوته الأوبرالي، كما ويعتبر واحداً من أهم الفنانين اللبنانيين وبخاصة في مجال الأغنية الأجنبية.

تزوج من الرسّامة شيلا كلارك، ولديه ولدين توأم هما سام جونيور وساندرا اللذين دخلا عالم الفن والغناء مثل والديهما.

في تسعينيات القرن الماضي قدم كلارك العديد من الأغاني الناجحة ومنا "قومي تنرقص يا صبية"، و"تتذكري"، و"قاضي الغرام"، تعاون فيها مع عددٍ من كبار الشعراء والملحنين أمثال جوزيف حنا وإيلي العليا وأنطوان رعد وزياد الرحباني. كما أطلق أغانٍ باللغة الأجنبية ومنها "Take me with you" والتي كانت من ألحان إلياس الرحباني وحققت نجاحًا هائلًا. كما واشتهر كلارك بعدد من الأعمال الفنية أبرزها شارة مسلسل الأطفال "جراندايزر"، التي لاقت شهرة واسعة في العالم العربي.

يملك كلارك في جعبته أكثر من 700 أغنيةٍ عربيةٍ وأجنبية.

ونعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الفنان الاوبرالي سامي كلارك، وقال في بيان النعي:

"لا يزال الموت يطوي من الزمن الجميل قامة بعد قامة. ولا يزال الفن اللبناني ينزف غيابا إثر غياب.

سامي كلارك صاحب الصوت الأوبرالي الذي حجزت حنجرته للبنان حيزا واسعا في مجال الأغنية الأجنبية ومنها Take me with you وفي مجال الرسوم المتحركة "غرانديزر" وصوته فيها لا يمحي من ذاكرة العرب، ترجل اليوم عن صهوة صوته وألحانه وحضوره الأنيق، ليستوطن تراث هذا البلد وذاكرة أجياله، وليبقى كالياسمين، إذا ذبل زهره بقي عطره.

التعازي الحارة لأهله ومحبيه وزملائه، ولكل لبنان".

ها هو زمن الفن الجميل، يخسر رمزاً آخر من رموزه التي أغنت المكتبة الموسيقية إلا أن بصمتهم ستبقى مطبوعة في أذهان الكبار والصغار من خلال أغنياتهم الأزلية.

أسرة "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفنان الراحل بأحر التعازي، سائلين المولى ان يغمر الفقيد بوافر رحمته.