ممثلات فوق الـ40 وما زلن يحكمن هوليود

عندما قيل للممثلة ماغي غيلينهال بشكل سيئ إنها كانت أكبر من أن تصور بدقة حبيبة رجل يبلغ من العمر 55 عاماً، بينما كانت في السابعة والثلاثين من عمرها، بدأ الناس في الاهتمام بمشكلة التفرقة العمرية في هوليوود، على وجه التحديد لأنها تستهدف النساء. الحديث بهذه الطريقة قد يجعل العديد من الممثلات فوق سن الـ 40 عاطلات عن العمل، ويحرمهن من فرصة تقديم العروض المميزة التي كن يصقلنها، بسنوات من الخبرة.لحسن الحظ، هناك من بقين في الصناعة في حين توقف قسم آخر، لكن هؤلاء النساء الملهمات فوق سن الأربعين ما زلن يقهرن هوليوود.ريس ويذرسبونولدت الممثلة الأميركية ويذرسبون عام 1976 وأصبحت نجمة في سنوات المراهقة، وكانت قريبة من التقاعد لأسباب مرضية، لكنها استمرت في الظهور وحققت العديد من النجاحات في Big Little Lies على HBO ، و The Morning Show على Apple TV ، و Little Fires Everywhere من Hulu.راشيل وايزاشتهرت راشيل وايز ، العضوة الجديدة في نادي "نصف قرن"، بأدوارها في سلسلة أفلام "المومياء"، ولكن في السنوات الأخيرة ، ظهرت بصورة مميزة في أفلام مثل "Disobedience" و "The Favourite"، وتمتلك وايز أعماقاً خفية من موهبتها لا يزال يتعين استكشافها.تريسي إليس روسمضى وقت طويل منذ أن ظهرت تريسي إليس روس في سلسلة الأغاني الناجحة Girlfriends، وتلعب حالياً دور البطولة في سلسلة ABC الشهيرة Black-ish، وفي عام 2020 لعبت دور البطولة وتغني في فيلم The High Note.نيكول كيدمانفازت نيكول كيدمان بجوائز كافية للجلوس والاسترخاء بسعادة، لكنها لا تستسلم، حيث ظهرت مؤخراً في مسلسل Big Little Lies على قناة HBO ، ومن المقرر أن تلعب دور البطولة في مسلسل قصير على قناة HBO بعنوان The Undoing استناداً إلى رواية You should Have Known للكاتب جان هانف كوريليتس.جينيفر لوبيزواحدة من عدد قليل من الممثلات اللواتي نجحن في مجال الموسيقى والتمثيل، بدأت لوبيز في rom-coms لكنها أظهرت حقاً مدى موهبتها في دور البطولة في فيلم Hustlers 2019.سارة بولسونفي عام 2017 ، صنفتها مجلة تايم كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، واشتهرت بولسون مؤخرًا بعملها في مسلسل 'One Flew Over the Cuckoo's Nest.جوليا روبرتسصنعت جوليا روبرتس الممثلة الأسطورية، اسماً لنفسها بأفلام مثل "Pretty Woman" و "Erin Brockovich"، لكنها استمرت في حكم هوليوود وهي الآن نجمة في مسلسل الإثارة النفسية "Homecoming" من Amazon Prime Video.