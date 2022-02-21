فنون ومشاهير

إعلامي لبناني يكشف اسم وصورة والد ابنة قمر.. والأخيرة: يا ريت تلتهوا بحالكم

Lebanon 24
21-02-2022 | 03:00
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نشر الإعلامي ايلي باسيل صورة للفنانة قمر مع ابنتها "لونا"، كاشفا ان اسم والد الطفلة هو مهدي غندور ونشر صورته أيضاً.

 

A post shared by Elie Bassil ايلي باسيل (@eliebassilofcl)


 

بدورها نشرت "قمر" عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام صورة جواز سفر ابنتها لونا الأميركي الذي أظهر اسم والدها وعلقت قائلة: "لكل العالم يلي عم يحكوا ويكبوا حكي شمال ويمين ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وانو بنتي خلقت ومش معروف مين بيا هيدا باسبور بنتي الأميركي وهيدا اسم بيا يا ريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم. "لونا مهدي غندور" الله يبعتلك أيام حلوة.

 

 

وقمر لم تعلن سابقا عن هوية والد طفلتها كما لم تعلن زواجها من الأساس.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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