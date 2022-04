هؤلاء المشاهير اعترفوا بإصابتهم بمشاكل نفسية

المشاهير بشر، يعانون ويمرضون كما الآخرون، ورغم الزخم الإعلامي الذي يرافق حياتهم، فإن هذا لا يعني حتماً أنهم يعيشون حياة هادئة، فعلى العكس تماماً قد تكون الشهرة نقمة للبعض، وتقيد تصرفاتهم وأفعالهم. والعديد منهم أصيبوا بأمراض نفسية، واعترفوا بذلك أمام الشاشات، أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هؤلاء:كشف الأمير هاري، دوق ساسكس، أنه كان يقترب في مناسبات عديدة من انهيار عصبي شديد. وقال إنه كتم عواطفه لمدة 20 عاماً، منذ أن كان في الـ12 من عمره، بعد صدمة وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث عام 1997.وقال إنه لولا حضوره جلسات معالجة مع مستشار نفسي، وانخراطه في رياضة الملاكمة، ربما كان على وشك التأثير والضغط على أشخاص آخرين بطرق غير صحيحة.أصيبت جونز بمرض الاضطراب ثنائي القطب، بسبب حزنها الكبير على زوجها النجم العالمي مايكل دوغلاس، بعد تشخيص إصابته بسرطان الحلق. ونشرت حينها إحدى الصحف العالمية أن كاثرين زيتا جونز تتلقى العلاج، حيث مكثت في مصحة نفسية لمساعدتها على التأقلم مع مرضه.ولم تخفِ جونز الأمر؛ إذ ظهرت بأحد اللقاءات في ذلك الوقت، وقالت: "تعاملت مع الأمر بطريقة جيدة.. اعترفت بأني أعاني مرض الاكتئاب ثنائي القطب، حتى أؤكد للجميع أن المصابين بذلك المرض ليسوا ضحايا، ولا نريد الشفقة.. أظهرت للجميع أن المصابين بهذا المرض يمكنهم تخطيه والتغلب عليه"، بينما علق زوجها مايكل دوغلاس على الأمر بقوله: "مرضها جعل زواجنا أقوى، لقد كانت كاثرين استثنائية، وسيطرت على هذا الأمر بطريقة ما".عام 2021، صدمت ليدي غاغا جميع محبيها حول العالم، بعد أن روت تفاصيل مؤلمة عن معاناتها مع المرض النفسي، خلال فترة مراهقتها، بسبب اعتداء تعرضت له في ذلك الوقت.وظهرت غاغا في السلسلة الوثائقية "The Me You Can't See"، التي شارك في ابتكارها الأمير هاري وأوبرا وينفري، بهدف معالجة وصمة العار المتعلقة بالصحة العقلية والنفسية، وقالت إنها تعرضت لاعتداء من قبل أحد المنتجين، وهي في عمر 19 عاماً، وهددها بحرق جميع الموسيقى الخاصة بها، ثم اعتدى عليها بوحشية، وبينت أنها ظلت تعاني نفسياً لمدة طويلة من الزمن بسبب هذه الحادثة.كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز، عام 2020، عن إصابتها بمرض نفسي يسمى "الاضطراب ثنائي القطب"، وخلال مشاركتها البث المباشر مع النجمة مايلي سايروس، قالت غوميز إنها ممتنة لاكتشافها أخيراً ما تسبب بمعاناتها لسنوات عديدة، وتريد اكتساب كل المعرفة التي يمكن أن تعرفها عن حالتها.وبينت خلال البث المباشر بكل صراحة أنها ذهبت إلى واحد من أفضل مستشفيات الأمراض العقلية في أميركا "مستشفى ماكلين"، وأدركت أنها مصابة بـ"ثنائي القطب"، وأن هذا الأمر أصابها بالرعب في البداية، لكنها شعرت بالارتياح بعد ذلك لفهمها سبب مرضها، وبدء علاجه.