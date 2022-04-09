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فنون ومشاهير
جراحة عاجلة لعبد الرحمن أبو زهرة.. وابنه يكشف حالته الصحية
Lebanon 24
09-04-2022
|
23:00
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كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن إجراء والده جراحة عاجلة اليوم، ودعا محبيه أن يدعوا له بالشفاء العاجل.
ونشر أحمد، عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، صورة لوالده مع أحفاده، وعلق عليها: أسعد لحظات حياته دائما وهو في وسط أحفاده، الصورة من آخر عيد ميلاد له الشهر اللي فات.
وتابع قائلا: يا رب تقوم بالسلامة وتعدي العملية النهارده على خير.
يذكر أن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، تم نقله "فاقدا للوعي" إلى غرفة العناية المركزة، مصابا بالتهاب رئوي إضافة إلى كسر في الحوض، وناشدت ابنته مي الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.
وطالبت مي أبو زهرة، ابنه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، متابعيها بالدعاء لوالدها لمروره بحالة صحية صعبة خلال الفترة الحالية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وكتبت: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ولكل اللي بيحبوك أدعو لبابا".
و كشفت الدكتورة لاحقا عن تطورات الحالة الصحية لوالدها مؤكدة أنه لا يزال فاقدا للوعي، وأصيب بالجفاف بسبب امتناعه عن الأكل والشرب، ومن المقرر خضوعه لجراحة لعلاج كسر الحوض، ولكن حالته لا زالت غير مستقرة ولم يتم تحديد موعد نهائي لها.
أضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة": الاسبوع إلى فات سقط سقطة بسيطة في البيت وقام ومشي عادي بعدها وكان كويس، لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض، وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب قال عنده جفاف لان فعلًا فضل أسبوع رفض شرب المياه وامتنع عن تناول الطعام.
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