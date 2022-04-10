"طلّة حمراء".. منة عرفة بفستان يكشف جمالها! (صورة)

ظهرت الممثلة المصرية منة عرفة بصورة جديدة، أظهرت جمالها ورشاقتها.

وارتدت عرفة فستاناً أحمر مفتوحاً، كما ظهرت بمكياج ناعم وخفيف جعلها تبدو قريبة في شكل الوجه من الفنانة سيلينا غوميز.