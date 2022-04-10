فنون ومشاهير

"طلّة حمراء".. منة عرفة بفستان يكشف جمالها! (صورة)

Lebanon 24
10-04-2022 | 08:00
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ظهرت الممثلة المصرية منة عرفة بصورة جديدة، أظهرت جمالها ورشاقتها.
 
وارتدت عرفة فستاناً أحمر مفتوحاً، كما ظهرت بمكياج ناعم وخفيف جعلها تبدو قريبة في شكل الوجه من الفنانة سيلينا غوميز.
 
 
 
 
 
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