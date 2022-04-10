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فنون ومشاهير
"طلّة حمراء".. منة عرفة بفستان يكشف جمالها! (صورة)
Lebanon 24
10-04-2022
|
08:00
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ظهرت الممثلة المصرية منة عرفة بصورة جديدة، أظهرت جمالها ورشاقتها.
وارتدت عرفة فستاناً أحمر مفتوحاً، كما ظهرت بمكياج ناعم وخفيف جعلها تبدو قريبة في شكل الوجه من الفنانة سيلينا غوميز.
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