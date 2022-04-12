فنون ومشاهير

"ليا" ابنة نانسي عجرم الصغرى تُثير ضجة بتصرفها.. غمرت حبيبها في كواليس كليب والدتها! (فيديو)

Lebanon 24
12-04-2022 | 23:00
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نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو على حسابها على "تيك توك" من كواليس فيديو كليب أغنيتها "ما تعتذر" وكان لافتاً في احد المشاهد حضور ابنتها الصغيرة "ليا".

 

وخلال تواجد "ليا" قامت بتصرف عفوي تجاه الطفل الذي مثل دور ابن نانسي في الكليب، إذ اقتربت منه وغمرته.

 

 

وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، واثنوا على عفوية "ليا" وجمالها.

 

المصدر: الجديد
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