"ليا" ابنة نانسي عجرم الصغرى تُثير ضجة بتصرفها.. غمرت حبيبها في كواليس كليب والدتها! (فيديو)

نشرت الفنانة نانسي عجرم مقطع فيديو على حسابها على "تيك توك" من كواليس فيديو كليب أغنيتها "ما تعتذر" وكان لافتاً في احد المشاهد حضور ابنتها الصغيرة "ليا".

وخلال تواجد "ليا" قامت بتصرف عفوي تجاه الطفل الذي مثل دور ابن نانسي في الكليب، إذ اقتربت منه وغمرته.

A special Behind The Scenes video of ma te'tezer is now available 🎬

⬇️⬇️https://t.co/0N9WgDjgHN pic.twitter.com/i7b4hYG2Wy — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 11, 2022

وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، واثنوا على عفوية "ليا" وجمالها.