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فنون ومشاهير
نيقولا معوض يزفّ خبراً سعيداً لجمهوره... ما هو؟
Lebanon 24
22-04-2022
|
08:00
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أعلن الممثل اللبناني نيقولا معوض ان الفيلم السينمائي Three Thousand Years of Longing الذي سبق وصوّره في استراليا وجمعه مع النجمين ادريس إلبا وتيلدا سوينتن، سيعرض للمرة الأولى ضمن مهرجان كان السينمائي الشهر المقبل.
وكشف نيقولا انه سيتواجد الى جانب نجوم العمل في العرض الاول وقال: “سعيد جدًا ان فيلم Three Thousand Years of Longing للمخرج العالمي جورج ميلِر سيُعرض بمهرجان كان السينمائي بعد شهر”.
وتابع باللهجة المحكيّة: “كتير فخور انّي واحد من ممثلي الفيلم يلّي من بطولة ادريس إلبا وتيلدا سوينتن واني رح كون معُن للعَرض العالمي الأوَّل.
يُشارك النجم نيقولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.
المصدر: بصراحة
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