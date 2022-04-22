فنون ومشاهير

ما هي أبرز المسلسلات التي يتابعها الجمهور اللبناني على "شاهد"؟

Lebanon 24
22-04-2022 | 05:00
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بعد ان سلّطنا الضوء قبل أيام بمقال على أن الجمهور يفتقد الدراما المحليّة والدراما اللبنانية المشتركة في شهر رمضان، خاصة أن عدد قليل من الأعمال الدراميّة تتنافس هذا الموسم وهي المشتركة “للموت” و “ظلّ”، واللبنانية “والتقينا”، “الزمن الضائع” و “ظل المطر”.

وكما بات معروفًا فإن الأزمة الاقتصاديّة التي تضرب لبنان أثّرت بشكل مباشر وقوي على صنّاع الدراما، ما دفع بالعديد من شركات الانتاج الى تقليص اعمالها المحليّة ما تسبب بغياب بعض النجوم عن الشاشة. (خاص – رمضان ٢٠٢٢ يكشف انحياز الجمهور للدراما اللبنانية المشتركة)

ومع قلّة اعمال الدراما المحليّة والدراما اللبنانية المشتركة، ذهب الجمهور اللبناني بإتجاه عدة خيارات أكثرها مصريّة وواحد خليجيّ وآخر سوري بحسب منصة “شاهد”.

وفي نظرة سريعة على المراتب العشر الاولى في لبنان على المنصّة،لا زال المسلسل اللبناني المشترك “للموت٢” يُحقق الصدارة محتلاً المرتبة الأولى مع تصاعد الاحداث. ليأتي مباشرة من بعده المسلسل اللبناني المشترك “ظلّ” محتلاً المرتبة الثانية.
 
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب المسلسل المصري “الاختيار ٣”، ليأتي من بعده المسلسل المصري “المشوار ” محتلاً المرتبة الرابعة.

 
ثمّ احتل المسلسل السوري “مع وقف التنفيذ” المرتبة الخامسة، ليأتي من بعده مسلسل “توبة” محتلاً المرتبة السادسة.

كما دخل ضمن توب ١٠ المسلسل الخليجي “من شارع الهرم الى” محتلاً المرتبة السابعة، ثم المسلسل المصري “أحلام سعيدة” المرتبة الثامنة.

أما المسلسل المصري “العائدون” احتل المرتبة التاسعة. والمفاجأة بمسلسل “عروس بيروت” الذي احتل المرتبة العاشرة وهو مسلسل من خارج رمضان.
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