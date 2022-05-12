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فنون ومشاهير

ابن أحلام حديث الجمهور بوسامته.. شاهدوا كيف أصبح (صورة)

Lebanon 24
12-05-2022 | 03:00
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هنأت الفنانة الاماراتية أحلام ابنها بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

 

ونشرت أحلام صورة ظهرت فيها مع زوجها مبارك الهاجري وابنها فاهد وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانت نور عيوني كل عام وانت حبيبي وصديقي وولدي والسند وجعل ايامك كلها فرح وصحه وخير حبيبي فاهد ١٢/٥/٢٠٠٤ هو يوم ولادتك يوم شكرت ربي وطول العمر الشكر لله على نعمه اسمها فاهد ولدي واغلا اسم ينقال لي بصوتك امي احبك يمه وجعلني اشوفك في اعلا المناصب ربي يحميك ويحرسك بعينه اللي لاتسهى ولا تنام لي ولأبوك وخواتك وجعلنا نذوق برك يا بعد روحي يمه فاهد".

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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

وقد لفت المتابعون وسامة فاهد، مشيرين إلى انه يُشبه والده.

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