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فنون ومشاهير

​تولغاهان سايشمان يكشف: مايلي سايرس تحرّشت بي

Lebanon 24
12-05-2022 | 11:00
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زعم عارض الأزياء والممثل التركي تولغاهان سايشمان أن النجمة الأميركية مايلي سايرس تحرّشت به بينما كان برفقة زوجته ملكة جمال الكون ألميدا عباسي.

وقال سايشمان في لقاء تلفزيوني: "كنت أتناول الطعام مع زوجتي في لوس أنجليس، حيث كانت سايرس موجودة هناك بالصدفة، وبقيت تحدّق بي لدرجة أنني شعرت بالضيق الشديد من ذلك".
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واشتُهر سايشمان عربياً بعدما قدّم دور البطولة في مسلسل "ليلى"، كما شارك في أكثر من عمل درامي على غرار "سنوات الصفصاف" و"حب في مهب الريح".
المصدر: لها
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