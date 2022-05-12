​تولغاهان سايشمان يكشف: مايلي سايرس تحرّشت بي

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زعم عارض الأزياء والممثل التركي تولغاهان سايشمان أن النجمة الأميركية مايلي سايرس تحرّشت به بينما كان برفقة زوجته ملكة جمال الكون ألميدا عباسي.وقال سايشمان في لقاء تلفزيوني: "كنت أتناول الطعام مع زوجتي في لوس أنجليس، حيث كانت سايرس موجودة هناك بالصدفة، وبقيت تحدّق بي لدرجة أنني شعرت بالضيق الشديد من ذلك".واشتُهر سايشمان عربياً بعدما قدّم دور البطولة في مسلسل "ليلى"، كما شارك في أكثر من عمل درامي على غرار "سنوات الصفصاف" و"حب في مهب الريح".