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فنون ومشاهير

ما حقيقة وفاة الفنان أحمد ماهر؟

Lebanon 24
12-05-2022 | 14:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن رحيل الفنان الكبير أحمد ماهر بعد صراع مع المرض.

وفي أول تعليق من نقابة الممثلين على تلك الأخبار نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات صحافية كل ما تردد عن وفاة الفنان أحمد ماهر، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ولا يخرج عن كونه شائعات مغرضة من أشخاص يتعمدون تعكير صفو الجو الفني خلال تلك الفترة.
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وفي أول تليق من الفنان محمد أحمد ماهر نفى في تصريحات صحافية هذه الشائعة، وأكد أن والده بخير وبصحة جيدة، معبراً عن استيائه وغضبه من تداول مثل تلك الأخبار.
المصدر: لها
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