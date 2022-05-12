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فنون ومشاهير

بعيداً عن الاخبار... مراسلة الـ"أم تي في" على البحر! (صورة)

Lebanon 24
12-05-2022 | 09:29
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بعيداً عن تغطيّة الاخبار، نشرت مراسلة قناة الـ"أم تي في"، جويس عقيقي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها وهي مستلقية على شاطىء البحر، وهي تستمتع بأشعة الشمس.
 
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جويس عقيقي

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