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فنون ومشاهير

سيلينا غوميز تعتذر أمام الملايين... ماذا السبب؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:00
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اعتذرت النجمة العالمية سيلينا غوميز في منشور خاص على صفحتها في تيك توك، بعد أن وجه رواد التواصل الاجتماعي الاتهام لها بأنها سخرت من زوجة حبيبها السابق جاستين بيبر، هايلي بالدوين.
وكانت سيلينا غوميز قد نشرت فيديو عن روتينها اليومي للعناية بالبشرة إنما بطريقة مضحكة وعفوية، وتزامن نشر الفيديو مع فيديو مشابه لعارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين التي ظهرت وهي تضع المساحيق على وجهها بطريقة احترافية.
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فربط معظم محبي هايلي بالدوين ورواد الإنترنت فيديو سيلينا بفيديو زوجة جاستين بيبر، واعتبروا أن سيلينا تسخر منها بالطريقة التي تتصرف بها في الفيديو.
 
وعلى أثر ذلك نشرت سيلينا على حسابها اعتذاراً مصحوباً بتوضيح أنها؛ حتى لا تعرف ماذا فعلت كتبت فيه: "هذا هو السبب في أنني أؤمن برعاية صحتك العقلية، ليس لديّ أي فكرة عما فعلته، ولكن أنا آسفة حقاً. ليس هناك أي وجود نية سيئة، سيتم الحذف قريباً".
المصدر: سيدتي
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