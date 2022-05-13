فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)

شارك الفنان محمد اسكندر ضيفا ضمن برنامج "شو القصة" على تلفزيون لنا مع الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، من المنتظر عرضها قريبا.

وفي سياق الحلقة، سألت الزيات اسكندر عن صحة قيامه برفع دعوى قضائية على احد الاشخاص الذي تنمّر على شكله، لينفعل ويعلق بالقول: "مين قلك اني رفعت دعوى.. محمد اسكندر بدك يرفع دعوى ع حدا؟".

عندها قاطعته رابعة بالقول: "ابنك فارس رفع الدعوى وعم يدافع عنك"، ليرد قائلا: "يصطفل.. فارس مدرسة تانية ومؤسسة تانية بحالو.. ما الي علاقة فيه".

وختم محمد اسكندر كلامه بالقول: "ما خلق اللي بدي اتشكى عليه.. واللي بدو يعتدي عليي بمحيه من الوجود".