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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الفنان الشهير بزوجته بعد صراع مع المرض (صورة)

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:00
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فقد الفنان هشام عبد الحميد، زوجته نادية سليمان أثناء تواجدهما في كندا، والتي توفيت بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية.

وأعلن أحد أصدقاء هشام عبد الحميد عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، خبر الوفاة مقدّماً العزاء لصديقه.
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يُذكر أن الفنان هشام عبد الحميد ابتعد الفترة الماضية عن الساحة الفنية وهاجر إلى دولة كندا بعد مشوار فني حافل قدّم خلاله أكثر من 80 عملاً حققت نجاحاً كبيراً في السينما والدراما المصرية، ونالت إعجاب الجمهور، كان آخرها مسلسل "بالشمع الأحمر" الذي ضم عدداً كبيراً من الفنانين، بينهم: يسرا، شيرين، محمد إمام، هادي الجيار، ناصر سيف، رشا المهدي، سلوى محمد علي، هبة كامل، إيمي سمير غانم... وهو تأليف نادين شمس وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج سمير سيف.
المصدر: لها
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