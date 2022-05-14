بعد فقدانه وزنه وظهوره شاحب الوجه الشيف بوراك يقلق محبيه.. ما حقيقة اصابته بالسرطان؟ (صورة)

في الأيام الماضية اثار الشيف التركي محمد بوراك قلق المتابعين بعدما نشر صورة على حسابه عبر انستغرام ظهر فيها على سريره داخل المستشفى، حيث كان يرتدي الملابس الخاصة بغرفة العمليات، حيث كان واضحا انه فقد جزءا من وزنه وكان شاحب الوجه.

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وبعد انتشار الصورة، اشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان الشيف بوراك مصاب بورم سرطاني، ليخرج هو عن صمته ويعلق انه متواجد في المستشفى لإجراء بعض الفحوصات البسيطة، كما أوضح في تعليقه.

وطمأن الشيف بوراك المتابعين، مشيرا الى انه اجرى فحوصات من دون الكشف عن تفاصيل اضافية.