على متن يخت.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعبد ميلادها الـ 32 وتُفاجأ بإضاءة البوسفور باسمها! (صور)

إحتفلت الممثلة زينة مكي بعيد ميلادها الـ 32 أثناء وجودها في مدينة اسطنبول التركية حيث تتواجد منذ فترة لتصوير فيلم "الهيبة" الى جانب النجم السوري تيم حسن.

وفوجئت زينة بمفاجأة حضّرها لها اثنين من أصدقائها الموجودين معها في اسطنبول.

ونشرت زينة صوراً لافتة من الاحتفال بعيدها على متن يخت على جسر البوسفور الشهير حيث كُتِب اسمها في هذه المناسبة.

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A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)





وعلّقت زينة بالقول: "سلسلة من المفاجآت على البوسفور. شكراً من قلبي للناس الحلوة على هذه المفاجأة. صديقي حسام فرفور واسماعيل..teşekkür ederim (ومعناها شكراً لكم بالتركية). وأضافت زينة ممازحةً: "الشمس صارت ببرج الثور بس بعدني عَم طَفّي شمعة برج الحمل".