Advertisement

فنون ومشاهير

على متن يخت.. ممثلة لبنانية شهيرة تحتفل بعبد ميلادها الـ 32 وتُفاجأ بإضاءة البوسفور باسمها! (صور)

Lebanon 24
13-05-2022 | 23:30
A-
A+
Doc-P-952001-637881034855532125.jpg
Doc-P-952001-637881034855532125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إحتفلت الممثلة زينة مكي بعيد ميلادها الـ 32 أثناء وجودها في مدينة اسطنبول التركية حيث تتواجد منذ فترة لتصوير فيلم "الهيبة" الى جانب النجم السوري تيم حسن.

 

وفوجئت زينة بمفاجأة حضّرها لها اثنين من أصدقائها الموجودين معها في اسطنبول.

 

ونشرت زينة صوراً لافتة من الاحتفال بعيدها على متن يخت على جسر البوسفور الشهير حيث كُتِب اسمها في هذه المناسبة.

Advertisement

A post shared by Zeina Makki زينة مكّي (@zeinahmakki)


 

 وعلّقت زينة بالقول: "سلسلة من المفاجآت على البوسفور. شكراً من قلبي للناس الحلوة على هذه المفاجأة. صديقي حسام فرفور واسماعيل..teşekkür ederim (ومعناها شكراً لكم بالتركية). وأضافت زينة ممازحةً: "الشمس صارت ببرج الثور بس بعدني عَم طَفّي شمعة برج الحمل".

المصدر: MTV
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-05-14
09:25 | 2022-05-14
08:00 | 2022-05-14
05:00 | 2022-05-14
04:31 | 2022-05-14
03:45 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website