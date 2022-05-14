Advertisement

فنون ومشاهير

تسجيلات لوالدة آمبر هيرد تضعها في موقف محرج.. اعترافات جديدة لصالح جوني ديب

Lebanon 24
14-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-952167-637881409946053054.jpg
Doc-P-952167-637881409946053054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت لبايج هيرد، والدة الممثلة آمبر هيرد أخيراً جدلاً واسعاً بعد كشفها أن فكرة التهم المتعلقة بالعنف الأسري التي وجهتها ابنتها لزوجها النجم العالمي جوني ديب لم تكن فكرتها في الأساس، وذلك خلال المحاكمة الاي تشغل الرأي العام بينما يحاول كلا الطرفين إثبات براءته.
Advertisement
ونقلت صحيفة "ذا نيوز" الأميركية ما قالته والدة آمبر وشكل صدمة في المحكمة، إذ أخبرت النجم العالمي خلال عدة رسائل قامت بإرسالها له، بأنّ ابنتها لم تطلب الحصول على أمر تقييديّ بحقّه عن طيب خاطر، وألقت باللوم على المحامين من كلا الطرفين.
وقالت السيدة في التسجيل: "المحامون من كلا الطرفين قاموا بذلك. ليست آمبر، سمعت القصّة كاملة ولم تكن تريد ذلك. المحامون أرادوا ذلك". ليردّ جوني بالتساؤل حول الأسباب التي دفعت ابنتها للذهاب إلى المحكمة، مع صور تظهر تعرّضها للتعنيف.
وأضاف جوني: "هذه هي حياتي أيضاً، كيف سيراني أطفالي وأصدقاؤهم؟ أنا لا أستحقّ هذا، وهم لا يستحقّون هذا، خاصّة منها".
وشكل التسجيل التي وصفت خلاله الأم محامية ابنتها ب"الغبيّة"، ضجة كبيرة في المحاكم والسوشيال ميديا، وقالت بكل صراحة: "لم تكن هذه فكرتها وليست رغبتها، قيل لها إنّها ستُطرد في غضون 30 يوماً، إن لم تفعل ذلك".
وأضافت، في مجموعة من الرسائل الصادرة منها، أنها لا تختلق الأعذار، وأن ابنتها لم تكن تريد أن تفعل ذلك، وقد شعرت بأنّها تخون حبّها الوحيد، كما طلبت من جوني ألّا يخبر هيرد بما قالته له، وإبقاء ذلك سرّاً بينهما، وختمت الرسالة بالقول: "من فضلك لا تنقل هذا إذا تحدثت إلى آمبر مرة أخرى.. أنا أحبك يا بني".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-05-14
11:00 | 2022-05-14
09:25 | 2022-05-14
08:00 | 2022-05-14
05:00 | 2022-05-14
04:31 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website