ظهرت مستلقية على السرير ببيجاما ساتان باللون الزهري.. هيفا وهبي تُثير ضجة بآخر ظهور لها.. والجمهور: شو قصدك بهالحركات؟ (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أحدثت من خلالها ضجة على مواقع التواصل.

وظهرت هيفا مستلقية على السرير وهي ترتدي بيجاما من الساتان باللون الزهري.

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)





وانهالت التعليقات على الصور، فقد أثنى المتابعون على جمال هيفا، في حين تعليقات البعض أثارت جدلاً، حيث كتب أحدهم: "أبو هشيمة ما رح يرجعلك"، وذلك في إشارة إلى طليقها السابق رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الذي انفصل مؤخرا عن زوجته الفنانة ياسمين صبري، وعلقت إحداهن قائلة: "شو قصدك بهالحركات".