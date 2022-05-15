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فنون ومشاهير

بدت كعارضات الأزياء.. رابعة الزيات ساحرة بفستان أبيض ضيق والجمهور: "ما شاء الله بنت 14 منا هيك" (صور وفيديو)

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:00
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نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورا وفيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

رابعة التي كانت تخضع لجلسة تصوير خطفت الأنظار بجمالها وإطلالتها وبدت كعارضات الأزياء.

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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)


 
 

فقد ارتدت فستانا ضيقاً وأنيقاً باللون الأبيض أظهر رشاقة جسدها.

 

 

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال رابعة، ومن بينها: " ما شاء الله بنت 14 منا هيك".

 

يُذكر ان رابعة احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الـ 51.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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