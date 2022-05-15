بدت كعارضات الأزياء.. رابعة الزيات ساحرة بفستان أبيض ضيق والجمهور: "ما شاء الله بنت 14 منا هيك" (صور وفيديو)

نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورا وفيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

رابعة التي كانت تخضع لجلسة تصوير خطفت الأنظار بجمالها وإطلالتها وبدت كعارضات الأزياء.

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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)





فقد ارتدت فستانا ضيقاً وأنيقاً باللون الأبيض أظهر رشاقة جسدها.

وانهالت التعليقات المُثنية على جمال رابعة، ومن بينها: " ما شاء الله بنت 14 منا هيك".

يُذكر ان رابعة احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الـ 51.