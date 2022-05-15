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فنون ومشاهير

بلغت ملايين الدولارات: حجم ثروة انجي خوري كُشف.. الرقم مُفاجأة!

Lebanon 24
15-05-2022 | 02:30
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بعدما اثارت ضجة بطلب الزواج من الفنان الاردني المعتزل ادهم نابلسي، مبدية استعدادها لاعتزال الفن وارتداء الحجاب في حال قبوله، تصدرت السورية أنجي خوري محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وسارع رواد مواقع التواصل للبحث عن حجم ثروتها ورصيدها في البنك، ليتضح بحسب الصحف المصرية ان رصيد انجي في البنك بلغ 8 مليون دولار، جمعتها من بعض الرجال الذين ساعدوها، الا ان كثرا اشاروا الى ان الرقم مبالغ فيه، فلا شك انها استطاعت ان تجمع مبلغاً كبيرا من المال الا انه لم يصل الى ملايين الدولارات في هذا الوقت القصير.

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المصدر: الجديد
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