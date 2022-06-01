أصيب بالاعياء: وفاة فنان على المسرح.. وفيديو يرصد "لحظات ما قبل الموت"

توفي المغني الهندي كريشنا كومار كوناث، المعروف باسم "كيه كيه"، ليل الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء أثناء حفل موسيقي.

وكان كوناث يحيي حفلا في استاد مغلق مكتظ بمدينة كولكاتا شرقي الهند عندما أحس بالتعب، وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية أنه نقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

Legendary Indian playback singer Krishnakumar Kunnath popularly known as KK passes away at the age of 53 due to heart failure after performing live in Kolkata. Big loss for music industry. "The voice of love is gone."Two big losses in 3 days.🙏💔#RIPKK#RIPLegend#sidhumoosewala pic.twitter.com/FNGSQcKECr

— BILAL (@i8ilal) May 31, 2022 Advertisement

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والعديد من المغنين وممثلي بوليوود تعازيهم.

وقال مودي على "تويتر": "جسدت أغانيه نطاقا واسعا من المشاعر حيث أثرت في الناس من جميع الفئات العمرية. سوف نتذكره دائما من خلال أغانيه".

وأدى كوناث العديد من الأغاني لأفلام بوليوود وألبومات موسيقية، وكثيرا ما كان يحيي حفلات مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المطرب الشاب وهو يغادر الحفل الذي كان يقدمه بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإعياء.