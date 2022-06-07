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فنون ومشاهير

شيرين تُهدد عريس ابنتها بالضرب.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-06-2022 | 05:00
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قامت شيرين عبد الوهاب بالرد على عريس تقدم لطلب ابنتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال فقرة سؤال وجواب التي طرحتها على إنستغرام.

وتقدم عريس لطلب ابنتها فكان رد شيرين صادماً للجميع حيث هددته بالضرب وقالت: "إنت بتتكلم في السياسة ومش عايزة أمد إيدي عليك…جواز إيه بس لسه في تعليم ومستقبل".
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هذا الكلام من شيرين أحدث ضجة واسعة أنها ترفض رفضاً قاطعاً زواج بناتها في الوقت الحالي من أجل إكمال تعليمهما.
 
وردت شيرين ايضاً على سؤال إذا ما كانت ستعود إلى حسام في حال طلب منها ذلك فأكدت أنها سترفض ذلك وأنها لا تحبه ولا تكرهه أي لا تملك أي مشاعر منها تجاهه


 

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