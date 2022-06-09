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فنون ومشاهير

بعد مواجهته بهذا الفيديو.. سعد لمجرد يبكي مباشرة على الهواء فما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:00
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استضاف الإعلامي مصطفى الأغا، الفنان سعد لمجرد، في برنامجه “صدى الملاعب” على قناة “إم بي سي”، حيث فاجأ الفنان المغربي جمهوره بإطلالة استثنائية، تمثلت في ارتدائه الزي الإماراتي التقليدي المسمى “البشت”.
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وكشف لمجرد خلال اللقاء عن بعض جوانب حياته الفنية والشخصية، حيث حكى عن بداياته منذ هجرته إلى الولايات المتحدة، ومعاناته من البطالة لفترة، إلى حين مشاركته في برنامج “سوبر ستار” الذي احتل فيه المرتبة الثانية، وبداية انطلاقه في عالم الشهرة، بعد إصداره لأول أغنية ناجحة وهي “إنتي باغية واحد” التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي، والتي كانت من إنتاجه الخاص بسبب عدم توفره على عقد مع شركة إنتاج.

وغالبت الدموع صاحب أغنية “المعلم” التي تخطت حاجز المليار مشاهدة على موقع “يوتيوب”، بعد أن واجهه بعرض فيديو يحتوي على مشاهد له رفقة والده الفنان “البشير عبده”، والذي يعتبره قدوته وأهم شخص في حياته.
 
 
 
(العراب)

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