إلغاء مهرجان الجونة 2022 في مصر... ما السبب؟

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أرجأت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، دورته السادسة التي كان مقرراً إطلاقها في تشرين الأول 2022 إلى العام المقبل، بسبب ما قالت إنه "تحديات عالمية حالية".الإدارة أشارت في بيان، إلى تأجيل فعاليات المهرجان، ولم تحدد متى سيُعقد في العام المقبل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.أضاف البيان أن القرار أتي بسبب "التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى".كان مهرجان الجونة الذي أسسه رجل الأعمال والملياردير المصري الشهير نجيب ساويرس، انطلق في نسخته الأولى عام 2017 بحضور أكثر من ثمانين نجماً سينمائياً عربياً وأجنبياً.يقام المهرجان في منتجع الجونة السياحي الذي أسسه الملياردير المصري سميح ساويرس، شقيق نجيب، على ساحل البحر الأحمر في شمال مدينة الغردقة الساحلية التي تبعد نحو 450 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة.(عربي بوست)