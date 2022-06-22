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فنون ومشاهير
جوني ديب يدعو محاميته إلى أوروبا.. والأخيرة ترد على شائعات حبهما
Lebanon 24
22-06-2022
|
16:00
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أعلنت المحامية كاميل فاسكيز، التي باتت واحدة من أشهر الشخصيات على مستوى العالم، أن موكلها الممثل الأميركي جوني ديب دعاها لمرافقته في جولة أوروبية سيقوم بها هذا الصيف.
وكشفت فاسكيز، خلال لقاء بثه تلفزيون "Univision"، قبل أيام قليلة، الأمر بكل وضوح، وقالت: "سأكون في أوروبا هذا الصيف، حيث سيعزف جوني ديب على الغيتار، وقد طلب منّي مرافقته لو أردتُ ذلك"، ما يعني ضمنياً أنها وافقت على طلب ديب، وسترافقه في هذه الجولة.
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ورغم أن الكثيرين قد يعتبرون هذه التصريحات تأكيداً على وجود علاقة عاطفية، تجمع الممثل الشهير جوني ديب بمحاميته، التي استطاعت كسب قضيته الشهيرة أمام طليقته آمبر هيرد، فإن المحامية الأميركية خرجت عن صمتها حيال هذه الشائعات لأول مرة، وتحدثت بكل وضوح عما يجمعها والنجم العالمي.
وأوضحت فاسكيز، في المقابلة نفسها، سر الأحضان والعناق الذي كانت تتبادله مع ديب في قاعة المحكمة، وقد غزت صور هذه الأحضان العالم أجمع في ذلك الوقت، فقالت معلقة على هذا الأمر: "سأحضنه بالطبع، هو صديقي، لكنه موكّلي أولاً، وكان يمرّ بفترةٍ صعبة للغاية".
وتابعت: "أحبّ الموكّلين الذين أتعامل معهم؛ ثم لا تنسوا أنني من أصلٍ إسباني، يعني أنني أحبّ معانقة الناس والاقتراب منهم، لكني عانقته بالفعل لأنه كان بحاجةٍ إلى ذلك". نافيةً بذات الوقت وجود أي علاقة عاطفية مع ديب.
وعن سبب عدم نفيها للشائعات حول علاقتهما المحتملة، عندما سُئلت عن ذلك أمام قاعة المحكمة، أوضحت أنه لم يكن يُسمح لها بذلك. وقالت: "لم أستطع الإجابة حينها، فقد أخبرتنا المحكمة بأنه لا يمكننا إجراء مقابلات أو قول أي شيء أمام قاعتها".
المصدر: زهرة
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