مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)

شاركت الممثلة ستيفاني صليبا في برنامج "كتاب الشهرة" الذي عُرض مساء السبت على شاشة "الجديد"، كاشفة مفاجآت واسرار أعلنت عنها للمرة الأولى في الحلقة.

واختارت ستيفاني إطلالة بالأحمر، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وضيقاً، واعتمدت تسريحة الشعر الطويل.

وتفاجأت ستيفاني باقتحام كلبها فوكسي استديو "كتاب الشهرة" خلال الحلقة.

وتحدثت عن شعور الامومة ، بالاضافة الى تصريحات جريئة عن لبنان و الوضع الذي آل اليه بعد الازمات المتكررة حيث علقت ستيفاني قائلة: "بتربطني بـ لبنان اشيا كتير وبخاف ما يبقى حدا بالبلد".

وتضمنت الحلقة ظهورًا مفاجئًا للمثل السوري عابد فهد ومفاجأة أخرى من شقيقات ستيفاني، وبكت الاخيرة بسبب طفل مريض على الهواء.

من جهة ثانية، ردت ستيفاني خلال الحلقة على الهجوم الذي تعرضت له من زميلتها الممثلة باميلا الكيك.