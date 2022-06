بعد إنفصاله عن شاكيرا... هل سيُمنع بيكيه من دخول كولومبيا؟!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في كولومبيا بدعوات مطالِبة بمنع دخول مدافع برشلونة، لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، إلى كولومبيا، باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في البلاد، بعد انفصاله عن الفنانة الكولومبية شاكيرا وخيانتها.

وكتب رواد مواقع التواصل عبارات قاسية وهجومية ضد بيكيه، كان أكثرها وأبرزها "كولومبيا لا تغفر الخيانة"؛ إشارة إلى إقدامه على خيانة النجمة الكولومبية شاكيرا.

وعلى ما يبدو؛ فإن الانفصال كان له تأثيرٌ سلبيٌ على النجم؛ حيث بدأت شعبيته بالتراجع خلال الفترة الأخيرة، لصالح المغنية الكولومبية، من أصل لبناني، شاكيرا، التي اكتسبت الكثير من المتابعين خلال الأيام الماضية.

وكانت شاكيرا قد أصدرت مؤخراً أغنية جديدة تحمل عنوان: Don't You Worry- بالتعاون مع "ديفيد جوتا" وفرقة Black Eyed Peas، الذي سبق له العمل مع شاكيرا في Girl Like Me- سيكون المرة الأولى التي تشترك فيها هذه الأسماء الثلاثة المشهورة عالمياً بأغنية معاً.

(سيدتي)