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فنون ومشاهير
بعد الحملة التي شنت عليه بشأن فيديو ابنته.. وائل جسار: كان مجرد دعابة
Lebanon 24
11-07-2022
|
12:11
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أكد الفنان اللبناني وائل جسار أن الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر خلاله إلى جانب ابنته مارلين، كان مجرد دعابة لا أكثر ولا أقل.
واستغرب جسار، في حديث خاص لـ" فوشيا"، الحملة التي شنت على هذا الفيديو، مؤكدا أن ابنته مارلين أرادت نشر فيديو طريف يجمعهما.
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وأضاف: "صراحة ما كنت كتير مركز على موضوع الأغنية، إذ كنت منهمكا بمشاهدة التلفاز، إلا أنني رضخت لرغبة ابنتي التي أحبت أن أشاركها في فيديو نشرته فيما بعد عبر صفحتها الخاصة على التيك توك.
وأوضح الفنان اللبناني أن ابنته كانت تعلم بمعنى كلمات الأغنية، وهذا ما دفعها إلى التعليق على الفيديو باعتباره مجرد دعابة طريفة وردد قائلا: "أكيد بنتي ما رح تعمل أي شي يأثر علي وعليها".
وتابع: "أنا بنتي مربيها على التواضع واحترام الآخرين وكل الناس فيها خير وبركة. وما يتباهوا أبدا أنهم يملكون المال".
وأكد وائل جسار أن أولاده يحبون دوما مساعدة المحتاجين والوقوف إلى جانبهم، وهذا ما ينفي كل الشائعات التي تحدثت عن التباهي بأمواله.
وكانت مارلين ابنة وائل جسار، قد فاجأت المتابعين بنشر فيديو عبر حسابها الخاص في تطبيق تيك توك، يجمعها بوالدها، مشيرة إلى أنها تتمتع بأمواله، مرفقة الفيديو بأغنية Baby (Is you Mad I got rich)
(فوشيا)
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