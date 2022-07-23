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فنون ومشاهير

بملايين الدولارات.. ناصيف زيتون يكشف عن حجم ثروته وهذا ما قاله حبيبته الفنانة

Lebanon 24
23-07-2022 | 02:00
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كشف الفنان السوري ناصيف زيتون الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والفنية خلال استضافة الاعلامي السوري باسل محرز له عبر اذاعة المدينة اف ام.

 

وكشف ناصيف عن ثروته المالية والتي اكد انها تخطت حاجز الـ 40 مليون دولار أميركي.

 

من جهة أخرى، أعلن ناصيف لاول مرة عن علاقة عاطفية تربطه بإحدى الفنانات، كما ألمح بأن الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بشخصية من الوسط الفني هي صحيحة، ولكن بطريقة غير مباشرة.

 

وجاء ذلك بعدما أحرجه الإعلامي السوري باسل محرز وطرح عليه سؤالاً يطالبه فيه الكشف عن اسم الفنانة، الا ان ناصيف رفض الامر فقال: "هيدا اول موضوع قلتلك ما تحكي فيه"، الا انه عاد واشار الى انه سعيد بحياته من دون ان ينفي صحة الشائعات التي تحدثت عن ارتباطه بإحدى الفنانات.

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