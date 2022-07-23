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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تحتفل بفوز منتخب لبنان.. شاهدوا ردة فعلها الحماسية (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2022 | 16:30
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قامت الفنانة نانسي عجرم بنشر فيديو كشف عن ردة فعلها الحماسية بعد مشاهدتها لفوز منتخب لبنان لكرة السلة وتأهله لنهائي كأس آسيا، وذلك عبر حسابها على تويتر.

 

وظهرت نانسي مع فريق عملها أثناء تحضيراتها لحفل انتخاب ملكة جمال لبنان المقرر إقامته غدا الأحد والتي اختيرت لأن تكون فيه نجمة الحفل.

 

وتزامنت التمارين الأخيرة لحفل ملكة جمال مع المباراة التي خاضها منتخب لبنان لكرة السلة ضدّ نظيره الأردني في نصف نهائي كأس آسيا.

 

ولم تفوّت نانسي مشاهدة المباراة وبخاصةٍ اللحظة الحاسمة حين فاز منتخب لبنان بفارق نقطة واحدة، ووثّقت ردّ فعلها من خلال الفيديو.

 

 
 
 

وكتبت نانسي: "هكذا كان ردّ فعلنا حين فاز لبنان، مبروك لبنان! حظاً سيئاً لبلدنا الحبيب الأردن".

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