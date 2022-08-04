قبلات ورومانسية وآخر انسجام.. عارضة الأزياء التونسية وزوجها المذيع اللبناني حديث المواقع بآخر ظهور لهما (فيديو)

انتشرت فيديوهات للعارضة التونسية ريم السعيدي وزوجها المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي أثناء حضورهما إحدى الحفلات الخاصة في لبنان.

وبدا الثنائي بغاية الانسجام حيث كانا يرقصان ويغنيان ويبدوان بغاية السعادة. وظهر وسام في احد الفيديوهات وهو يقبل ريم.

يٌشار إلى ان وسام وريم يقضيان عطلة مع عائلتهما في لبنان على ان يعودا بعدها إلى دبي حيث يقيمان.