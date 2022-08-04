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فنون ومشاهير

كانت تجري عملية شفط دهون ورفع الثدي.. زوجة فنان شهير ماتت إثر مضاعفات عملية تجميلية!

Lebanon 24
04-08-2022 | 04:30
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توفيت ماري جين توماس زوجة المغني الكونتري الأميركي هانك ويليامز جونيور، إثر مضاعفات عملية تجميلية خضعت لها أخيراً.

 

وذكرت تقارير إعلامية أن توماس توفيت إثر مضاعفات عملية شفط دهون، بسبب خطأ طبي أدى إلى ثقب في الرئة.

 

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وقال جراح التجميل في بيفرلي هيلز، مايكل ك.أوبينغ إن الأطباء يمكن أن يثقبوا الرئتين أو الأعضاء الأخرى أثناء شفط الدهون عندما يكونون مهملين أو لا يهتمون كثيرًا.

 

وأضاف: "يعتقد الناس أن شفط الدهون عملية سهلة للغاية، لكنني عندما أقوم بهذه العملية أشعر وكأني أقوم بها لأول مرة، لأن الأمر خطيراً".

 

وسافرت توماس (58 عاماً) من تينيسي إلى فلوريدا لإجراء شفط الدهون وإزالة تكبير ثدي خضعت له سابقاً، مع رفع الثدي، وفق ما ذكر المحققون في الوثائق التي حصلت عليها USA TODAY.

(لها)

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