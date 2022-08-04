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فنون ومشاهير
كاظم الساهر ينفي منعه من الغناء في مصر
Lebanon 24
04-08-2022
|
11:00
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أكّد الفنان العراقي كاظم الساهر أن غيابه الطويل عن مصر لم يكن بسبب منعه من الغناء فيها، ولكن بسبب الأوضاع السياسية التي شهدتها.
وشدد في تصريحات إعلامية على أن عدم تقديمه حفلات غنائية خلال 13 عاماً في أرض الكنانة لا يعده غياباً إذ جمهوره المصري في قلبه، على حد تعبيره.
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ويحيي الساهر حفلاً غنائياً ضخماً الخميس في منطقة الساحل الشمالي.
يذكر أن الساهر كانت آخر حفلاته في مصر عام 2009 حينما أحيا حفل عيد الربيع في القاهرة، والتقى فيها بجمهوره المصري ومنذ ذلك الوقت وهو متغيب تماما عن الساحة الفنية والغنائية في مصر.
المصدر: لها
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