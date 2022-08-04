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فنون ومشاهير

بين البحر والرمال والشمس.. هند صبري تقضي عطلتها الصيفية

Lebanon 24
04-08-2022 | 14:00
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نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة بدت فيها أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية بعد أن اطمأنت على نجاح فيلمها الأخير "كيرة والجن" وتحقيقه إيرادات قاربت الـ100 مليون جنيه.

وظهرت هند في الصورة وهي تقف على الشاطئ مرتدية ملابس البحر وعلّقت على الصورة بقولها: "البحر... الرمال... الشمس"، لتتلقى العديد من اتعليقات التي أثنت على جمالها وهنأتها بنجاح الفيلم.
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من ناحية أخرى، تخوض هند صبري خلال الفترة المقبلة وللمرة الأولى تجربة تقديم أحد الأعمال المقتبسة من مسلسل أجنبي، من خلال مسلسل يحمل اسم "في مهب الريح" وهو اسم موقت مأخوذ عن مسلسل The Good Wife.
المصدر: لها
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