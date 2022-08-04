راغب علامة: لعنة تُلاحقكم!

يا من كسرتم قلب #بيروت عاصمة وطننا الجريح #لبنان اعلموا أن عدالة السّماء أقوى من ظلم البشر، وأنه مهما طال الظلام فلا بدّ أن تُشرق شمس الحقّ والعدل.
لن تنفعكم قوانينكم لتعطيل الحقيقة وستظلّ أرواح الأبرياء لعنة تُلاحقكم.
ستُحاسبون وتعود بيروت ست الدنيا أغلى العواصم. #راغب_علامة
— RaghebAlama (@raghebalama) August 4, 2022
يا من كسرتم قلب #بيروت عاصمة وطننا الجريح #لبنان اعلموا أن عدالة السّماء أقوى من ظلم البشر، وأنه مهما طال الظلام فلا بدّ أن تُشرق شمس الحقّ والعدل.
لن تنفعكم قوانينكم لتعطيل الحقيقة وستظلّ أرواح الأبرياء لعنة تُلاحقكم.
ستُحاسبون وتعود بيروت ست الدنيا أغلى العواصم. #راغب_علامة