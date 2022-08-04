راغب علامة: لعنة تُلاحقكم!

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كتب الفنان راغب علامة عبر حسابه على "تويتر" في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، قائلاً: "الى كلّ من فقد عزيز أو غالي، الى أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذلك اليوم الأليم، ان الدّماء الطّاهرة ستُزهر حقاً وعدلاً وقوّة ولو بعد حين.لبنان يمرض ولا يموت، وسيبقى الأمل، ومهما فعلوا لن تُكسر عزيمة اللبناني الذي مرّ بأصعب الظروف وانتصر بارادته وحبّه للحياة".