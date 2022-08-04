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فنون ومشاهير

راغب علامة: لعنة تُلاحقكم!

Lebanon 24
04-08-2022 | 06:54
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كتب الفنان راغب علامة عبر حسابه على "تويتر" في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، قائلاً: "الى كلّ من فقد عزيز أو غالي، الى أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذلك اليوم الأليم، ان الدّماء الطّاهرة ستُزهر حقاً وعدلاً وقوّة ولو بعد حين.
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لبنان يمرض ولا يموت، وسيبقى الأمل، ومهما فعلوا لن تُكسر عزيمة اللبناني الذي مرّ بأصعب الظروف وانتصر بارادته وحبّه للحياة".
 
واضاف: "يا من كسرتم قلب بيروت عاصمة وطننا الجريح لبنان اعلموا أن عدالة السّماء أقوى من ظلم البشر، وأنه مهما طال الظلام فلا بدّ أن تُشرق شمس الحقّ والعدل.
لن تنفعكم قوانينكم لتعطيل الحقيقة وستظلّ أرواح الأبرياء لعنة تُلاحقكم.
ستُحاسبون وتعود بيروت ست الدنيا أغلى العواصم".
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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